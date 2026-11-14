Cinque schiacciate una più bella dell'altra nelle nove gare valide anche per la NBA Cup, con voli sopra il ferro da vedere e rivedere come quelli di Jerami Grant, Giannis Antetokounmpo, Jaxson Hayes, Wendell Carter Jr. e Tari Eason
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