Con gli 11 smazzati nella vittoria casalinga per 131-124 dei suoi Philadelphia 76ers contro gli Indiana Pacers, LeBron James è diventato il terzo per assist nella storia della NBA. Il Re ha superato Jason Kidd, fermo a 12.091, e con 12.092 ora mette nel mirino il grande amico Chris Paul, secondo con 12.552 (-462), mentre in testa c’è il leggendario e irraggiungibile John Stockton con 15.806

Altra partita e altro record per LeBron James che è diventato il terzo di sempre nella classifica per assist distribuiti in carriera in regular season. Il Re, 42 anni il prossimo 30 dicembre e alla 24esima stagione, è arrivato a quota 12.092 assist e ha superato Jason Kidd grazie agli 11 smazzati nella vittoria casalinga per 131-124 dei suoi Philadelphia 76ers contro gli Indiana Pacers.

James, che ha aggiunto anche 15 punti e 7 rimbalzi, ha eguagliato Kidd a 2’30 dalla fine con una palla battuta a terra per il taglia sulla linea di fondo di Dean Wade che ha concluso con la bimane, poi un minuto dopo si è ripetuto con un perfetto servizio dalla lunetta per l’appoggio di VJ Edgecombe. "È un'esperienza che mi riempie di umiltà. È qualcosa che ovviamente non avevo previsto nella mia carriera. Ma sapevo che gli assist erano molto importanti per me. Il semplice movimento della palla, la capacità di trovare i miei compagni e di passarla al momento giusto", ha detto James.

LeBron con 12.092 ora mette nel mirino il grande amico Chris Paul, secondo con 12.552 (-462), mentre in testa c’è il leggendario e irraggiungibile John Stockton con 15.806.