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NBA, Phoenix ospita Doncic e i Lakers: diretta dalle 22 su Sky Sport Basket e NOW

NBA

I Lakers sono senza Austin Reaves, costretto a fermarsi per un lieve infortunio, ma rimangono in testa alla Western Conference insieme a San Antonio. Phoenix, invece, arriva da un avvio di stagione complicato, ma è reduce da due vittorie di fila che l’hanno riavvicinata alla zona play-in a Ovest. L’appuntamento per lo scontro diretto tra due squadra a cui non difetta certo il talento è per le 22 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming in NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna 

Grande serata di basket sugli schermi di Sky Sportperché dalle 22 arriva in diretta la sfida tra Suns e Lakers, squadre che partendo entrambe da Ovest sono state fin qui protagoniste di un avvio di stagione assai differentePhoenix, infatti, ha collezionato qualche passaggio a vuoto di troppo, ma è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite ed è tornata a tallonare la zona play-in. I Lakers, invece, dopo qualche tentennamento iniziale sulle spalle di un Luka Doncic in formato MVP arrivano da sette vittorie di fila e al momento sono in vetta alla classifica della Western Conference insieme ai lanciatissimi Spurs. L’appuntamento è per le 22 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming in NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

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