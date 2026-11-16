La sfida tra Celtics e Mavs è durata a malapena 12 minuti, quelli necessari ai padroni di casa per rifilare un incredibile 42-9 agli avversari, travolti già nel primo quarto. Il +33 di scarto in un quarto rappresenta un record nella storia della franchigia: era dal 1987 che non si assisteva a un quarto del genere, che è anche il terzo più ampio da quando esiste il cronometro dei 24 secondi (stagione 1954-55). Altro ritorno a casa pesante per Cooper Flagg, battuto di nuovo nella gara più vicina al suo nativo Maine