Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

NBA, Boston travolge Dallas: +33 dopo un quarto, è record di franchigia

NBA
©Getty

La sfida tra Celtics e Mavs è durata a malapena 12 minuti, quelli necessari ai padroni di casa per rifilare un incredibile 42-9 agli avversari, travolti già nel primo quarto. Il +33 di scarto in un quarto rappresenta un record nella storia della franchigia: era dal 1987 che non si assisteva a un quarto del genere, che è anche il terzo più ampio da quando esiste il cronometro dei 24 secondi (stagione 1954-55). Altro ritorno a casa pesante per Cooper Flagg, battuto di nuovo nella gara più vicina al suo nativo Maine

Scarto più ampio in un singolo quarto nella storia NBA

  1. Lakers vs Kings: +36 (1987, primo quarto)
  2. Braves vs Celtics: +35 (1972, ultimo quarto)
  3. Celtics vs Mavs: +33 (2026, primo quarto)
  4. Bullets vs Kings: +33 (1972, primo quarto)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Trae Young: zero punti dopo 511 gare in carriera

NBA

Per la prima volta nella sua carriera da protagonista, Trae Young ha chiuso una partita con zero...

Boston, +33 dopo un quarto: record di franchigia

NBA

La sfida tra Celtics e Mavs è durata a malapena 12 minuti, quelli necessari ai padroni di casa...

LeBron James 3° All-Time per assist: superato Kidd

NBA

Con gli 11 registrati nella vittoria casalinga per 131-124 dei suoi Philadelphia 76ers contro gli...

Ci pensa sempre Doncic: 43 punti contro i Suns

NBA

Senza Austin Reaves infortunato, è stato ancora una volta Luka Doncic a caricarsi i Lakers sulle...

Suns-Lakers ora LIVE su Sky Sport

NBA

I Lakers sono senza Austin Reaves, costretto a fermarsi per un lieve infortunio, ma rimangono in...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS