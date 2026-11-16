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NBA, ci pensa sempre Doncic: altri 43 punti contro i Suns, 20 nel primo quarto. VIDEO

NBA

Senza Austin Reaves infortunato, è stato ancora una volta Luka Doncic a caricarsi i Lakers sulle spalle per propiziare l’ottava vittoria consecutiva dei suoi. Lo sloveno ha cominciato realizzando 20 punti nel solo primo quarto per poi chiudere a quota 43, spingendo i gialloviola anche al +31 prima della rimonta dei Phoenix Suns, che si sono fermati però al massimo fino al -5. Per Doncic nessun problema alla caviglia dopo il problema avuto contro Milwaukee, risalendo a quota 39 punti di media dopo 12 gare stagionali

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