Senza Austin Reaves infortunato, è stato ancora una volta Luka Doncic a caricarsi i Lakers sulle spalle per propiziare l’ottava vittoria consecutiva dei suoi. Lo sloveno ha cominciato realizzando 20 punti nel solo primo quarto per poi chiudere a quota 43, spingendo i gialloviola anche al +31 prima della rimonta dei Phoenix Suns, che si sono fermati però al massimo fino al -5. Per Doncic nessun problema alla caviglia dopo il problema avuto contro Milwaukee, risalendo a quota 39 punti di media dopo 12 gare stagionali