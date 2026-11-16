NBA, risultati della notte: New York passa a Toronto all'OT, vincono Lakers e SpursHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Una tripla di Jalen Brunson a 33 secondi dalla fine regala a New York il successo dopo un supplementare contro i Toronto Raptors, che perdono per la 14^ volta consecutiva contro i Knicks. In vetta alla Western Conference continuano a vincere Lakers (a Phoenix) e Spurs (a Salt Lake City), così come Boston (in casa con Dallas) e Philadelphia (contro Indiana) provano a prendere il largo a Est. OKC torna alla vittoria dopo tre ko in fila, Houston distrugge Washington e lascia Trae Young a zero punti per la prima volta in carriera. Di seguito racconto e highlights delle nove gare della notte
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 131-124
Nella serata in cui LeBron James diventa il terzo miglior assistman della storia della NBA, sono i 31 punti di Jaylen Brown e i 27 di Tyrese Maxey a guidare i Sixers al successo contro i Pacers, a cui non bastano i 31 punti di Pascal Siakam. James chiude con 15 punti e 6 rimbalzi oltre a 11 assist, propiziando il parziale di 11-3 nel terzo quarto grazie anche all’aiuto di Tacko Fall, messo in rotazione complice l’assenza di Joel Embiid
PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 123-131
La striscia di vittorie consecutive dei Lakers si allunga a otto nonostante l’assenza di Austin Reaves per un problema al tallone. Luka Doncic basta e avanza ai gialloviola, realizzando 20 dei suoi 43 punti di serata nel solo primo quarto per guidare un quintetto tutto in doppia cifra che ha anche 22 punti da Quentin Grimes. Gli ospiti toccano il +31 nel terzo quarto, ma i Suns guidati dai 26 punti di Collin Gillespie sono riusciti a tornare fino al -5 a 1:05 dalla fine, salvo poi fermarsi sul più bello
LA CLIPPERS-CHARLOTTE HORNETS 113-105
I Clippers allungano la loro incredibile striscia di vittorie contro gli Hornets, arrivando a ben 17 successi consecutivi contro la franchigia del North Carolina. Darius Garland con 27 punti guida i padroni di casa al terzo successo nelle ultime quattro partite rimontando da -13 nel terzo quarto, mentre agli ospiti non servono i 21 di Coby White e i 17 di Naz Reid per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime 9, con coach Charles Lee espulso per due tecnici in 17 secondi nel terzo quarto. L’ultima vittoria degli Hornets in casa dei Clippers risale al 28 febbraio 2009
TORONTO RAPTORS-NEW YORK KNICKS 108-112 OT
Tra le strisce di sconfitte consecutive contro lo stesso avversario si aggiunge anche quella dei Raptors, che stavolta pensavano proprio riuscire a battere i Knicks. Una tripla e una super difesa di Scottie Barnes (30 punti, 9 rimbalzi e 4 assist) avevano forzato il supplementare, ma a 33 secondi dalla fine Jalen Brunson ha segnato la tripla che ha spezzato la parità, dando a New York la quattordicesima vittoria consecutiva ai danni dei canadesi, chiudendo a quota 28 come Karl-Anthony Towns (autore anche di 17 rimbalzi) e i 23 dalla panchina di Landry Shamet per sopperire a un Josh Hart da 0 punti in 26 minuti
UTAH JAZZ-SAN ANTONIO SPURS 102-110
Strisce opposte quelle di Jazz e Spurs, coi padroni di casa sconfitti per la 12^ volta consecutiva e gli ospiti invece capaci di allungare a 12 la loro striscia di successi. Dylan Harper è il protagonista del quarto periodo con 18 dei suoi 31 punti (massimo in carriera), propiziando il parziale di 14-4 per far girare la sfida dalla parte dei texani. Il protagonista per Utah è stato invece Mo Bamba con una prova da 26 punti e 6/6 dall’arco, ma neanche in una serata del genere è riuscito ad arrivare un successo che manca dal 23 ottobre alla seconda gara di regular season
BOSTON CELTICS-DALLAS MAVERICKS 131-94
Nessun problema per i Celtics, che grazie ai 32 punti in 30 minuti di Jayson Tatum travolgono i Mavs. Il primo quarto si conclude con un incredibile 42-9 per i padroni di casa (il +33 di scarto è record nella storia di Boston), mentre i malcapitati Mavericks — in back-to-back dopo aver perso malamente a Cleveland, mentre i Celtics avevano avuto quattro giorni di riposo — non vanno oltre i 18 di Zaccharie Risacher, con Cooper Flagg in difficoltà con 17 punti ma 5/15 al tiro nella sua “gara di casa” essendo nativo del vicino Maine
WASHINGTON WIZARDS-HOUSTON ROCKETS 119-147
Amen Thompson ne mette 26 e Kevin Durant ne aggiunge 25 nella facile vittoria dei Rockets, che non trovano alcuna opposizione da parte degli Wizards rifilando loro 147 punti. Per la prima volta in 512 partite di carriera Trae Young chiude con zero punti a referto, sbagliando tutti i 5 tiri tentati dal campo in 26 minuti, distribuendo quantomeno 8 assist per i 25 punti di Alex Sarr, ma senza evitare la settima sconfitta consecutiva
MILWAUKEE BUCKS-ATLANTA HAWKS 106-113
Sopra di 22 punti nel secondo quarto sembrava che i Bucks finalmente potessero riuscire a interrompere la loro striscia di sconfitte, invece è arrivata la decima in fila complice la rimonta degli Hawks guidati dai 20 punti a testa di Nickeil Alexander-Walker e CJ McCollum. Per i Bucks l’ennesimo ko per la peggior partenza degli ultimi 52 anni, consolandosi a malapena coi 25 punti di Kasparas Jakucionis
SACRAMENTO KINGS-OKLAHOMA CITY THUNDER 103-125
I Thunder tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive (non capitava loro da due anni e mezzo) grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander, a cui bastano 29 minuti per realizzare 37 punti e chiudere presto i conti. Per i Kings sono otto le sconfitte interne su otto gare disputate: i 26 punti del rookie Darius Acuff (10/25 al tiro e 9 palle perse) non servono alla squadra di coach Doug Christie
LA CLASSIFICA A EST
Questa la situazione in classifica nella Eastern Conference dopo le gare della notte
LA CLASSIFICA A OVEST
Questa invece quella della Western Conference