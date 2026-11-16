Tra le strisce di sconfitte consecutive contro lo stesso avversario si aggiunge anche quella dei Raptors, che stavolta pensavano proprio riuscire a battere i Knicks. Una tripla e una super difesa di Scottie Barnes (30 punti, 9 rimbalzi e 4 assist) avevano forzato il supplementare, ma a 33 secondi dalla fine Jalen Brunson ha segnato la tripla che ha spezzato la parità, dando a New York la quattordicesima vittoria consecutiva ai danni dei canadesi, chiudendo a quota 28 come Karl-Anthony Towns (autore anche di 17 rimbalzi) e i 23 dalla panchina di Landry Shamet per sopperire a un Josh Hart da 0 punti in 26 minuti