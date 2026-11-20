NBA, risultati della notte: New York passa con Minnesota, Memphis cinque vittorie in filaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I campioni in carica dei New York Knicks passano a Minneapolis conquistando la terza vittoria consecutiva. Sono cinque invece i successi in fila di Memphis, che ha vita facile contro Golden State. San Antonio torna alla vittoria in casa contro i Clippers, mentre Portland con 33 punti dell'ex Damian Lillard infligge a Milwaukee la 12^ sconfitta consecutiva. Di seguito racconto e highlights delle quattro gare della notte
Quello che devi sapere
MEMPHIS GRIZZLIES-GOLDEN STATE WARRIORS 126-98
Non c’è storia a Memphis, dove i Grizzlies conquistano la quinta vittoria consecutiva superando gli Warriors ridotti ai minimi termini senza Curry e Draymond Green. I padroni di casa non vanno sotto nel punteggio neanche per un secondo e nella ripresa sfondano i 20 punti di vantaggio fino a toccare il +34, mandando sei giocatori in doppia cifra guidati dai 22 di Jaylen Wells nonostante l’assenza di Ty Jerome e Zach Edey. Golden State non va oltre i 16+13 di Charles Bassey, con Yaxel Lendeborg da 3/11 al tiro per 11 punti, 8 rimbalzi e 7 assist nella sfida per il Rookie of the Year con Cameron Boozer (16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist con 6/6 al tiro)
MILWAUKEE BUCKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 114-124
Dopo aver affrontato Giannis Antetokounmpo ieri sera a Miami, i Bucks ricevono la visita di Damian Lillard e l’ex di serata firma il suo massimo stagionale da 33 punti, infliggendo a Milwaukee la 12^ sconfitta consecutiva. A Dame si aggiunge anche il season-high di Scoot Henderson con 27 punti e i 22 di Jrue Holiday, spuntandola alla fine di un match con 20 avvicendamenti nella guida del punteggio e 8 parità. Senza Kyle Kuzma e Myles Turner, i Bucks hanno 19 punti da Tyler Herro e 18 a testa da Nate Ament e Kasparas Jakucionis, ma subendo gli ultimi 9 punti del match dopo essere tornati a -1 a 3:18 dalla fine
MINNESOTA TIMBERWOLVES-NEW YORK KNICKS 99-102
Con un po’ di affanno i Knicks riescono a vincere la terza partita consecutiva, rischiando di sprecare 19 punti di vantaggio nel secondo tempo e non segnando neanche un punto negli ultimi 3:26 di partita. Minnesota però non concretizza mai le sue chance di pareggiare nonostante i 23 punti di Jonathan Kuminga, e i campioni in carica riescono a tenere duro grazie ai 21 di Jalen Brunson e i 22+12 dell’ex Karl-Anthony Towns, ringraziando l’errore di LaMelo Ball (15 punti con 6/21 al tiro) a meno di 10 secondi dalla fine per pareggiare il match
SAN ANTONIO SPURS-LA CLIPPERS 124-112
I vice-campioni tornano a vincere dopo il passo falso contro Detroit, pur faticando un po’ a scrollarsi di dosso dei Clippers guidati dai 23 punti a testa di Darius Garland e Brook Lopez. San Antonio, priva di Dylan Harper, reinserisce Julian Champagnie in quintetto e l’ala ne mette 20 per accompagnare i 32 con 11 rimbalzi di Victor Wembanyama e i 21 con 12 assist di Stephon Castle, riuscendo a chiudere i conti con un quarto periodo da 32-24
LA CLASSIFICA A EST
Questa la classifica della Eastern Conference dopo le gare della notte
LA CLASSIFICA A OVEST
Questa invece la classifica della Western Conference