Dopo aver affrontato Giannis Antetokounmpo ieri sera a Miami, i Bucks ricevono la visita di Damian Lillard e l’ex di serata firma il suo massimo stagionale da 33 punti, infliggendo a Milwaukee la 12^ sconfitta consecutiva. A Dame si aggiunge anche il season-high di Scoot Henderson con 27 punti e i 22 di Jrue Holiday, spuntandola alla fine di un match con 20 avvicendamenti nella guida del punteggio e 8 parità. Senza Kyle Kuzma e Myles Turner, i Bucks hanno 19 punti da Tyler Herro e 18 a testa da Nate Ament e Kasparas Jakucionis, ma subendo gli ultimi 9 punti del match dopo essere tornati a -1 a 3:18 dalla fine