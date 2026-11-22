La sorpresa della notte arriva da Sacramento, dove i Kings riescono a interrompere la loro striscia di 8 sconfitte consecutive vincendo per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Dopo aver chiuso sotto di 13 lunghezze all’intervallo, i padroni di casa hanno ribaltato la sfida con un terzo quarto da 35-13, arrivando in un finale punto a punto in cui un canestro a rimbalzo d’attacco di Keegan Murray a 5 secondi dalla fine ha fatto la differenza. Payton Pritchard infatti non è riuscito a rispondere sulla sirena e i Celtics (privi di Tatum, White e Robinson) hanno perso così la loro terza partita consecutiva