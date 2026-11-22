NBA, risultati della notte: Bridges salva i Knicks, Wembanyama da 50 travolge i PelicansHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Una tripla sulla sirena di Mikal Bridges regala la vittoria ai Knicks, che avevano sprecato 26 punti di vantaggio contro Portland. Victor Wembanyama è mostruoso con una prestazione da 50 punti mai vista prima, travolgendo New Orleans. I 50 punti di Tyler Herro invece non bastano a Milwaukee, ko per la 13^ volta in fila contro Philadelphia. Si ferma a otto la striscia di successi in trasferta di Memphis, che va ko a Minneapolis, mentre un canestro a rimbalzo offensivo di Keegan Murray regala a Sacramento il primo successo interno della stagione, superando i Celtics privi di Tatum. Di seguito racconto e highlights delle sei gare della notte
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-MILWAUKEE BUCKS 132-129
Tyler Herro segna 50 punti e manda a bersaglio anche la potenziale tripla sulla sirena per forzare l’overtime, ma dopo il replay gli arbitri (giustamente) annullano il canestro, arrivato a "stop lamp" già accesa. Philadelphia vince la quinta gara in fila, allungando a 13 la serie di sconfitte consecutive dei Bucks. Embiid sfiora la tripla doppia con 26 punti, 17 rimbalzi e 9 assist, mentre LeBron James è decisivo nel quarto quarto e chiude con 21+6+6 per sopperire all’assenza di Jaylen Brown
NEW YORK KNICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 97-96
È una tripla sulla sirena di Mikal Bridges a regalare il successo casalingo ai campioni in carica, che si salvano dopo aver sprecato un vantaggio di 26 lunghezze all’intervallo. Jalen Brunson è il miglior realizzatore dei suoi con 30 punti, ma i Blazers guidati dai 22+13 di Donovan Clingan e i 20 di Deni Avdija erano andati vicinissimi alla super rimonta al Madison Square Garden, arrendendosi solamente dalla prodezza di Bridges che già nel marzo del 2025 aveva battuto Portland con una tripla sulla sirena
DALLAS MAVERICKS-LA CLIPPERS 110-100
Serve un Kyrie Irving "vintage" con 12 dei suoi 25 punti nel quarto periodo ai Mavs per battere i Clippers, che rimangono senza vittorie in trasferta nella loro stagione. Cooper Flagg litiga coi tiri liberi (7/13) e chiude con 22 punti, mentre gli ospiti hanno 21 punti da parte di Brook Lopez e 19 da Rui Hachimura ma pagano il 38.4% con cui tirano di squadra
MINNESOTA TIMBERWOLVES-MEMPHIS GRIZZLIES 104-95
Si ferma a otto la striscia di successi consecutivi in trasferta dei Grizzlies, che senza Cam Boozer e Jerami Grant non riescono a impensierire la miglior difesa NBA, quella dei T’Wolves. Memphis segna appena 28 punti nei due quarti centrali del match e torna al massimo a -7 dopo essere stata sotto di 23 lunghezze, con Cedric Coward a quota 23 punti ma battuti nettamente da Minnesota che ringrazia i 25 di Jaden McDaniels e i 19 di Ayo Dosunmu, continuando a macinare vittorie (3 nelle ultime 4 gare) anche senza Anthony Edwards
SAN ANTONIO SPURS-NEW ORLEANS PELICANS 114-91
La difesa di New Orleans non può nulla contro Victor Wembanyama, che dopo aver totalizzato 32 punti, 12 rimbalzi, 3 stoppate e 3 recuperi nel solo primo tempo (mai successo nella storia NBA) chiude con una prestazione da 50 punti frutto di un 20/29 al tiro (di cui 5/11 da tre e 5/6 ai liberi) accompagnato da 18 rimbalzi, 4 recuperi e 5 stoppate in meno di 32 minuti. Gli ospiti si consolano coi 29 di Jeremiah Fears e i 25 di Jordan Poole, ma nel secondo tempo è un monologo nero-argento che sfiorano anche i 30 punti di vantaggio
SACRAMENTO KINGS-BOSTON CELTICS 97-96
La sorpresa della notte arriva da Sacramento, dove i Kings riescono a interrompere la loro striscia di 8 sconfitte consecutive vincendo per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Dopo aver chiuso sotto di 13 lunghezze all’intervallo, i padroni di casa hanno ribaltato la sfida con un terzo quarto da 35-13, arrivando in un finale punto a punto in cui un canestro a rimbalzo d’attacco di Keegan Murray a 5 secondi dalla fine ha fatto la differenza. Payton Pritchard infatti non è riuscito a rispondere sulla sirena e i Celtics (privi di Tatum, White e Robinson) hanno perso così la loro terza partita consecutiva