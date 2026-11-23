NBA, risultati della notte: Golden State senza Curry batte Boston, Miami 7 in filaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Golden State torna a vincere per la prima volta dall'infortunio di Steph Curry, infliggendo a Boston la quarta sconfitta consecutiva con l'errore sulla sirena di Jayson Tatum. Miami (priva di Giannis) conquista il settimo successo in fila superando OKC (priva di SGA) con 11 punti di Simone Fontecchio dalla panchina. Denver batte Chicago dopo un supplementare grazie alla tripla doppia di Nikola Jokic e i 45 di Jamal Murray: di seguito racconto e highlights delle sette gare della notte
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-DETROIT PISTONS 107-97
Un parziale di 18-0 per aprire il quarto periodo dopo averlo cominciato sotto di 11 lunghezze spacca in due la partita in favore degli Hawks, che hanno 27 punti da Nickeil Alexander-Walker e 18 da Corey Kispert per conquistare la quarta vittoria consecutiva. Cade Cunningham firma il suo massimo stagionale per assist (15) ma il suo minimo per punti (solo 5) complice un ginocchio dolorante e problemi di falli, e gli ospiti non vanno oltre i 19 di Isaiah Joe e i 18 a testa di Ausar Thompson e John Collins
MIAMI HEAT-OKLAHOMA CITY THUNDER 123-113
La sfida del Kaseya Center manca delle due stelle principali, Giannis Antetokounmpo da una parte e Shai Gilgeous-Alexander dall’altra. L’assenza più pesante è però quella del canadese, perché gli Heat sopperiscono con un Bam Adebayo in tripla doppia (24 punti, 15 rimbalzi e 12 assist) e un Simone Fontecchio da 11 punti uscendo dalla panchina per conquistare la settima vittoria in fila. OKC non mette mai la testa avanti e passa praticamente tutto il secondo tempo in doppia cifra di scarto, potendosi consolare solo coi 21 del rookie Bennett Stirtz
CHICAGO BULLS-DENVER NUGGETS 145-151 OT
La partita più folle della notte è quella di Chicago, dove i Nuggets riescono a spuntarla dopo un supplementare grazie alla 202^ tripla doppia in carriera di Nikola Jokic (37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist) e il massimo stagionale di Jamal Murray (45 punti). Dall’altra parte sono Buddy Hield (33 punti), Jalen Smith (26, massimo in carriera) e soprattutto Josh Giddey (23 punti, 14 rimbalzi e 22 assist, massimo in carriera) a guidare la rimonta da -7 negli ultimi 40 secondi dei regolamentari, ma nel supplementare Denver segna 20 punti e chiude definitivamente i conti
UTAH JAZZ-DALLAS MAVERICKS 114-116
Servono due tiri liberi decisivi di Cooper Flagg a 3.7 secondi dalla fine ai Mavs per evitare di sprecare un vantaggio di 16 lunghezze a 2:14 dalla fine e conquistare la terza vittoria in fila. I Jazz pescano il jolly di una prestazione da massimo in carriera di Svi Mykhailiuk, autore di 23 dei suoi 39 punti di serata nel quarto periodo con 10/15 da tre, ma Kyle Filipowski ha sbagliato da tre negli ultimi secondi, senza evitare la 15^ sconfitta stagionale a fronte di 3 vittorie
WASHINGTON WIZARDS-ORLANDO MAGIC 116-96
Dopo otto sconfitte in fila, gli Wizards infilano il terzo successo consecutivo (non accadeva dal febbraio del 2025) guidati dai 24 punti di Kyshawn George e i 22 di Anthony Davis. Il merito è soprattutto del tiro da tre punti, grazie a un 22/39 dall’arco di squadra che ha spezzato ogni tentativo di rimonta dei Magic — i quali non vanno oltre i 18 dalla panchina di Tristan Da Silva e i 16 con 8 rimbalzi e 6 assist di Franz Wagner
NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 113-106
Dopo il buzzer beater di Mikal Bridges, i Knicks vincono la quinta partita consecutiva grazie ai 30+13 di Karl-Anthony Towns e i 22 di Jalen Brunson, accompagnati dalla 18^ tripla doppia in maglia Knicks di Josh Hart (10 punti, 10 rimbalzi e 11 assist). Per i Pacers si tratta invece della quarta sconfitta consecutiva, provando come sempre ad aggrapparsi a Pascal Siakam (25 punti) ma pagando un pessimo 6/23 dall’arco di squadra
GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 88-87
Golden State torna a vincere dopo cinque sconfitte in fila, infliggendo contemporaneamente il quarto ko consecutivo a Boston come non capitava da cinque anni. Il tiro sulla sirena di Jayson Tatum (27 punti, 10 rimbalzi e 6 assist) non va a segno e i Celtics cadono dopo un ultimo quarto da appena 12 punti, in un’altra partita a bassissimo punteggio per gli Warriors che non raggiungono quota 100 da cinque gare in fila (non capitava dal 2012). I 18 punti di Brandin Podziemski e i 13 di Charles Bassey e Gui Santos bastano però per tornare a vincere per la prima volta dall’infortunio di Steph Curry
LA CLASSIFICA A EST
Questa la situazione in classifica nella Eastern Conference
LA CLASSIFICA A OVEST
Questa invece quella della Western Conference