La partita più folle della notte è quella di Chicago, dove i Nuggets riescono a spuntarla dopo un supplementare grazie alla 202^ tripla doppia in carriera di Nikola Jokic (37 punti, 18 rimbalzi e 11 assist) e il massimo stagionale di Jamal Murray (45 punti). Dall’altra parte sono Buddy Hield (33 punti), Jalen Smith (26, massimo in carriera) e soprattutto Josh Giddey (23 punti, 14 rimbalzi e 22 assist, massimo in carriera) a guidare la rimonta da -7 negli ultimi 40 secondi dei regolamentari, ma nel supplementare Denver segna 20 punti e chiude definitivamente i conti