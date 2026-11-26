Senza Joel Embiid per tutta la partita e senza Jaylen Brown nel secondo tempo (problema al bicipite femorale), i Sixers riescono comunque ad avere la meglio su Miami grazie ai 30 punti di Tyrese Maxey e soprattutto la tripla doppia da 25 punti, 10 rimbalzi e 12 assist di LeBron James. In chiusura di primo tempo il quasi 42enne segna 14 punti in fila facendo impazzire l’Xfinity Mobile Arena, e nella ripresa i Sixers non si voltano più indietro rendendo inutili anche i 32 con 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Zero punti in 6 minuti per Simone Fontecchio con 0/2 da tre, un rimbalzo e un assist