NBA, risultati della notte: LeBron trascina Phila contro Miami, Portland supera WembanyamaHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
La prima tripla doppia in maglia Sixers di LeBron James spinge i suoi al successo contro Miami, interrompendo la striscia di 7 vittorie in fila degli Heat. Portland supera San Antonio nonostante i 44 punti di Victor Wembanyama, Minnesota passa a Oklahoma City ma perde LaMelo Ball per una distorsione alla caviglia. Un grande ultimo quarto regala a New York il successo su Cleveland, vincono anche Houston e Memphis: di seguito racconto e highlights delle nove gare della notte
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 111-104
Senza Joel Embiid per tutta la partita e senza Jaylen Brown nel secondo tempo (problema al bicipite femorale), i Sixers riescono comunque ad avere la meglio su Miami grazie ai 30 punti di Tyrese Maxey e soprattutto la tripla doppia da 25 punti, 10 rimbalzi e 12 assist di LeBron James. In chiusura di primo tempo il quasi 42enne segna 14 punti in fila facendo impazzire l’Xfinity Mobile Arena, e nella ripresa i Sixers non si voltano più indietro rendendo inutili anche i 32 con 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Zero punti in 6 minuti per Simone Fontecchio con 0/2 da tre, un rimbalzo e un assist
CHARLOTTE HORNETS-CHICAGO-BULLS 105-107
Secondo successo in fila per i Bulls e settima sconfitta consecutiva per gli Hornets, col tiro del pareggio dell’ex di serata Coby White sulla sirena che non va a segno e salva Chicago. Brandon Miller firma il suo quarto trentello della stagione mettendone 35, ma i 24 punti di Matas Buzelis (autore anche del tap-in del +3 a 23.2 secondi dalla fine e di altri due liberi clutch) regalano il successo in trasferta ai Bulls
NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 121-102
Sesta vittoria consecutiva per i Knicks, che dopo tre quarti equilibrati spaccano in due la partita con un ultimo periodo da 39-17, travolgendo i Cavs. Jose Alvarado firma il suo massimo stagionale da 21 punti e Mikal Bridges fa altrettanto con 19, mentre agli ospiti non servono i 30 punti di Donovan Mitchell e i 28 di James Harden
OKC THUNDER-MINNESOTA TIMBERWOLVES 106-113
Terzo successo su tre in NBA Cup per i T’Wolves, che vincono a OKC grazie ai 32 punti di Jaden McDaniels per superare i 32 di Shai Gilgeous-Alexander e i 25 di Ajay Mitchell. Minnesota vive una grande serata al tiro pesante con 17 triple a segno e domina a rimbalzo, con l’unico aspetto negativo di serata dovuto all’infortunio alla caviglia di LaMelo Ball, uscito a 2:30 dalla fine dopo essere finito sul piede di Isaiah Hartenstein senza più tornare in campo
MEMPHIS GRIZZLIES-LA CLIPPERS 115-97
A Memphis arriva la nona sconfitta su nove in trasferta per i Clippers, unica squadra senza successi lontano da casa di tutta l’NBA. Brandon Ingram guida i suoi con 18 punti, mentre dall’altra parte è un parziale di 18-2 nel terzo quarto in favore dei Grizzlies a decidere la partita. I padroni di casa mandano cinque giocatori in doppia cifra guidati dai 19 di Jaylen Wells e i 17 di Ty Jerome, continuando il loro splendido inizio di stagione
MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 97-104
Nella sfida tra le due peggiori squadre a Est sono i Nets ad avere la meglio, sfruttando i 28 punti di Julius Randle per superare Milwaukee a domicilio. Sono 28 anche i punti di Tyler Herro insieme ai 21 di Jaime Jaquez Jr., ma i padroni di casa non vincono neanche un quarto e non tengono il passo degli avversari nella frazione finale, perdendo per la 17^ volta in stagione
HOUSTON ROCKETS-PHOENIX SUNS 116-104
Nella serata in cui Kevin Durant diventa il quinto giocatore di sempre a raggiungere quota 33.000 punti, i Rockets non hanno problemi a battere i Suns grazie a un secondo quarto da 37-23. Alperen Sengun firma la sua terza tripla doppia stagionale con 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, mentre ai Suns non servono i 25 punti di Devin Booker, interrompendo la loro striscia di quattro vittorie in fila complice un terribile 1/24 da tre per chiudere la partita
GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 129-110
Una serata da career-high per triple a segno (8) e 24 punti complessivi di De’Anthony Melton spinge gli Warriors al successo casalingo su Sacramento. Le riserve dei padroni di casa segnano 61 punti (massimo stagionale) con 22 da parte di Gui Santos, mentre i Kings non vanno oltre i 27+10+6 di Domantas Sabonis e i 22 con 9 assist di Darius Acuff Jr, travolti in un primo quarto da 44-19 dei padroni di casa pur tornando fino al -4 nel terzo periodo
PORTLAND TRAIL BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS 116-111
Un grande finale di partita suggellato da una tripla di tabella di Deni Avdija regala ai Blazers il successo di prestigio contro gli Spurs. L’All-Star di Portland chiude con 33 punti, 12 rimbalzi e 7 assist e Damian Lillard ne aggiunge 29, resistendo a un’altra serata mostruosa di Victor Wembanyama con 44 punti, 16 rimbalzi e 17/30 al tiro insieme ai 20 di Steph Castle e i 18 di Devin Vassell
CLASSIFICA NBA CUP OVEST
Dopo le gare della notte, l'unica squadra già certa di essere ai quarti di finale della NBA Cup sono i Dallas Mavericks, forti del successo di ieri a Denver e della sconfitta di Phoenix con Houston. Minnesota e Memphis si giocano la vetta nel gruppo B, mentre nel gruppo C ci sono ancora quattro squadre in corsa
CLASSIFICA NBA CUP EST
Tutto apertissimo anche nella Eastern Conference, dove solo Milwaukee e Charlotte sono automaticamente eliminate. Boston è quella nella posizione migliore essendo imbattuta con +68 di differenziale, ma tutto resta ancora da decidere nel resto dei gruppi