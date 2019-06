BROOKLYN NETS – PERCHÉ NO | Voci insistenti parlano di un interessamento dei Nets nei confronti di Kyrie Irving, che potrebbe aprire spazio – al momento soltanto con il fantamercato – anche per altri free agent di primissimo livello. In quel caso bisognerebbe fare spazio in tutti i modi ai nuovi arrivi, dovendo rinunciare a pedine importanti: Irving al momento sembra la versione 2.0 di Russell e i Nets, pur di non farsi scappare un’occasione del genere, potrebbero a malincuore rinunciare a lui