L'infortunio al tendine d'Achille subito a inizio secondo quarto di gara-5 contro Toronto potrebbe cambiare non poco le cose non solo in questa serie per gli Warriors, ma anche in futuro per Durant e per certi versi per tutta la NBA. Un mondo di colleghi e giocatori che si è stretto attorno all'All-Star ex Thunder, a cui augurano una pronta guarigione e chiedono di porre fine alle critiche sulla sua predisposizione al sacrificio