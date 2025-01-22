Introduzione

Marco Belinelli ha annunciato il ritiro a 39 anni. Lascia il basket da campione d'Italia dopo lo scudetto vinto da capitano con la Virtus Bologna. L'ultimo di una lunga serie di successi sulle due sponde dell'Atlantico. Da San Giovanni in Persiceto al Texas, con l'anello NBA conquistato nel 2014 con i San Antonio Spurs. Primo e unico italiano a riuscirci, così come il Beli è stato l'unico italiano a vincere la gara del tiro da tre punti all'All Star Weekend, sempre nel 2014. Ha lavorato con Gregg Popovich e Ettore Messina, è cresciuto al fianco degli idoli Manu Ginobili e Gianluca Basile, ha pacificato Bologna trionfando sia con la Fortitudo che con la Virtus. L'unico rammarico? Gli zero titoli con la Nazionale, ma anche in azzurro non sono mancate le grandi partite

ORA È UFFICIALE: MARCO BELINELLI SI RITIRA