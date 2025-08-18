Dopo diverse anticipazioni, tra cui quella data dallo stesso interessato in mattinata sui suoi profili social, ora la notizia è ufficiale: Marco Belinelli si ritira. Si chiude una carriera straordinaria, nella quale, come racconta lo stesso Belinelli nel suo video d'addio "La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lei".

La notizia era nell’aria da tempo, data da molti per imminente o quasi scontata, ma la conferma ufficiale è arrivata solo ora e dal diretto interessato: Marco Belinelli si ritira . Il capitano della Virtus , con cui giusto due mesi fa aveva vinto lo scudetto , il terzo della sua carriera, lascia il basket a 39 anni e dopo un percorso ormai più che ventennale vissuto da protagonista su entrambe le sponde dell’Atlantico . Campione NBA con i San Antonio Spurs nel 201 4, anno in cui vinceva anche la tradizionale gara del tiro da tre punti all’All-Star Game , Belinelli ha giocato oltreoceano per tredici stagioni , vestendo la maglia di nove squadre diverse . Nel 2020 era tornato a Bologna , sponda Virtus , ovvero la squadra che l’aveva lanciato da giovanissimo prima che si consacrasse con la maglia dell’altra realtà del basket cittadino, la Fortitudo . Per ‘il Beli’ c’è anche una lunghissima esperienza in nazionale, purtroppo mai coronata da quel successo a lungo inseguito al fianco di altri due azzurri protagonisti in NBA come Andrea Bargnani e Danilo Gallinari . Poco prima di annunciare il ritiro, peraltro, era stato il giocatore stesso a lasciare qualche indizio della scelta imminente sul suo profilo Instagram .

Il messaggio del Beli



Tra la foto di un canestro 'domestico' e quelle delle (tante) maglie vestite nel corso della sua lunga carriera, su Instagram Belinelli si era lasciato scappare già in mattinata un "Perché non c'è niente di più bello" che sapeva un po' di celebrazione del percorso compiuto nel mondo del basket. Poi, pochi minuti fa, è arrivato il video in cui Il Beli saluta la sua grande passione, chiudendo con un messaggio rivolto a tutti i suoi tiofsi e agli appassionati di un gioco per cui ha dato tutto.

"Ogni singolo giorno.

La pallacanestro mi ha dato tutto… e io ho dato tutto a lui.

Non è facile dire addio.

Ma è il momento.

Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso.

Grazie a chi c’è sempre stato.

Ai più giovani, lascio un sogno.

Fate in modo che valga la pena".

E nel video condiviso sui social dell'ormai ex giocatore, si sente la voce del diretto interessato, che rievoca il suo percorso e chiude con quella che sembra una promessa: "La pallacanestro ci sarà sempre".