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NBA, tutte le gare in onda su Sky Sport e in streaming su NOW

NBA

Introduzione

Dopo una lunga attesa, è finalmente pronta a ricominciare la regular season della NBA. Di seguito tutte le che passeranno sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutte le partite con i canali, gli orari e i telecronisti delle gare NBA

Quello che devi sapere

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

  • La NBA riparte con la stagione 2026-27, visibile sui canali di Sky Sport e in particolare su Sky Sport Basket (canale 205). Ecco la programmazione aggiornata di tutte le partite che caratterizzaranno le prossime settimane con orari e canali di riferimento

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DETROIT PISTONS-BOSTON CELTICS

  • LIVE martedì 20 ottobre alle 21 su Sky Sport col commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina
  • In replica mercoledì 21 ottobre

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NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS

  • LIVE nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre all’1.00 su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo, Matteo Soragna e la partecipazione straordinaria di Gregorio Paltrinieri
  • In replica mercoledì 21 ottobre su Sky Sport

3/6

MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES

  • LIVE nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre all’1.30 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua
  • In replica giovedì 22 ottobre su Sky Sport

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LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS

  • LIVE nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket col commento originale
  • In replica giovedì 22 ottobre su Sky Sport col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

5/6

PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS

  • LIVE nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre all’1.00 su Sky Sport Basket col commento originale
  • In replica venerdì 23 ottobre su Sky Sport Basket col commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua

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