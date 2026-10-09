Introduzione
Dopo una lunga attesa, è finalmente pronta a ricominciare la regular season della NBA. Di seguito tutte le che passeranno sugli schermi di Sky Sport e in streaming su NOW. Qui tutte le partite con i canali, gli orari e i telecronisti delle gare NBA
Quello che devi sapere
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
- La NBA riparte con la stagione 2026-27, visibile sui canali di Sky Sport e in particolare su Sky Sport Basket (canale 205). Ecco la programmazione aggiornata di tutte le partite che caratterizzaranno le prossime settimane con orari e canali di riferimento
DETROIT PISTONS-BOSTON CELTICS
- LIVE martedì 20 ottobre alle 21 su Sky Sport col commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina
- In replica mercoledì 21 ottobre
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NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS
- LIVE nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 ottobre all’1.00 su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo, Matteo Soragna e la partecipazione straordinaria di Gregorio Paltrinieri
- In replica mercoledì 21 ottobre su Sky Sport
MIAMI HEAT-MINNESOTA TIMBERWOLVES
- LIVE nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre all’1.30 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua
- In replica giovedì 22 ottobre su Sky Sport
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LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS
- LIVE nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre alle 4.00 su Sky Sport Basket col commento originale
- In replica giovedì 22 ottobre su Sky Sport col commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS
- LIVE nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre all’1.00 su Sky Sport Basket col commento originale
- In replica venerdì 23 ottobre su Sky Sport Basket col commento di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
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