I Philadelphia 76ers hanno sorpreso tutti, chiudendo uno scambio coi Boston Celtics per prendere Jaylen Brown in cambio di Paul George, due prime scelte al Draft e due seconde. Una trade che cambia improvvisamente le prospettive dei Sixers, che con un candidato MVP come è stato Brown nella passata stagione vogliono dare l’assalto alla Eastern Conference. Con 13 giocatori sotto contratto e un paio di spazi a roster ancora da riempire, ecco il roster nelle mani di Nick Nurse