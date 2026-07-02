NBA, i nuovi Sixers con Jaylen Brown: il roster dopo i movimenti di mercato
I Philadelphia 76ers hanno sorpreso tutti, chiudendo uno scambio coi Boston Celtics per prendere Jaylen Brown in cambio di Paul George, due prime scelte al Draft e due seconde. Una trade che cambia improvvisamente le prospettive dei Sixers, che con un candidato MVP come è stato Brown nella passata stagione vogliono dare l’assalto alla Eastern Conference. Con 13 giocatori sotto contratto e un paio di spazi a roster ancora da riempire, ecco il roster nelle mani di Nick Nurse
- Era ormai chiaro a tutti che Jaylen Brown avrebbe lasciato Boston, ma pochi si aspettavano che la sua destinazione fossero i Philadelphia 76ers. Il nuovo GM Mike Gansey ha però completato lo scambio senza cedere asset particolarmente preziosi, e con Brown nel quintetto base i Sixers vogliono puntare al titolo. I Sixers hanno ancora due spazi a roster e una decina di milioni sotto la soglia del primo apron (che non possono superare in questa stagione) per poter migliorare il roster nelle mani di coach Nick Nurse
- Stipendio nel 2026-27: 40.7 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 11.6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 57 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 57.9 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.5 milioni di dollari
- Non garantito
- Stipendio nel 2026-27: 2.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.6 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.5 milioni di dollari
- Parzialmente garantito
- Stipendio nel 2026-27: 2.1 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 3.4 milioni di dollari
- Stipendio nel 2026-27: 2.2 milioni di dollari
- Non garantito