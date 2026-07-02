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NBA, i nuovi Sixers con Jaylen Brown: il roster dopo i movimenti di mercato

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©Getty

I Philadelphia 76ers hanno sorpreso tutti, chiudendo uno scambio coi Boston Celtics per prendere Jaylen Brown in cambio di Paul George, due prime scelte al Draft e due seconde. Una trade che cambia improvvisamente le prospettive dei Sixers, che con un candidato MVP come è stato Brown nella passata stagione vogliono dare l’assalto alla Eastern Conference. Con 13 giocatori sotto contratto e un paio di spazi a roster ancora da riempire, ecco il roster nelle mani di Nick Nurse

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