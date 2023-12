La sconfitta per 128-122 in overtime patita contro i Boston Celtics è la 28^ consecutiva nel terribile avvio di stagione dei Detroit Pistons. Un disastro che assume contorni storici partita dopo partita: i ragazzi di Monty Williams ora hanno non solo la peggior striscia di ko in singola stagione nella storia della lega, ma hanno anche pareggiato i Philadelphia 76ers che a cavallo tra le stagioni 2014-15 e 2015-16 hanno inanellato 28 sconfitte consecutive. Ecco le peggiori strisce nella storia