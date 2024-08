Girati dall’altra parte. Dalla parte giusta

La protesta del Settebello prima della sfida alla Spagna (la squadra ha voltato le spalle agli arbitri durante l'inno) è figlia della rabbia dopo i fatti di Italia-Ungheria e la discussa espulsione di Condemi, come ribadito da Ct Campagna al termine della partita: "Abbiamo lasciato un messaggio nell'interesse costruttivo per pulire e migliorare il nostro sport". Dura la replica di Malagò: "Protesta non condivisibile, reazione che comunque resta contraria allo spirito olimpico". Il pensiero di Daniele Barone