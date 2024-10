Sotto il podio dei 200 metri piani maschili ai Giochi olimpici di Città del Messico, il 16 ottobre 1968 John Dominis di LIFE magazine scatta – senza rendersene appieno conto – una delle icone (non solo sportive) del XX secolo: la protesta ‘nera’ di Tommie Smith e John Carlos e ‘bianca’ dell’aborigeno Pete Norman. Questa è la storia di quell’istantanea eterna, e del grande fotoreporter che l’ha immortalata. Un’immagine-simbolo della battaglia per i diritti civili non solo delle minoranze ma dell’intera specie umana…