Introduzione

Tra un anno esatto inizierà Milano-Cortina, XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali. Saranno 16 le discipline in programma: rispetto alla rassegna precedente a Pechino c'è il debutto assoluto dello sci alpinismo, che assegnerà 9 medaglie (3 gare). Gli eventi totali saranno 116, sette in più rispetto ai Giochi del 2022. Lo sport che metterà in palio più ori sarà lo sci freestyle (o acrobatico) con 15, uno in più del pattinaggio di velocità. Sono previste 54 competizioni per gli uomini, 50 per le donne e 12 miste. Ecco come saranno ripartite nel programma