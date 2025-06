75 anni il prossimo novembre, dal 2005 è presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, dal 2013 al 2018 è stato vicepresidente del Coni durante il primo mandato di Malagò ed è il candidato sponsorizzato proprio dal presidente uscente. Ex canoista azzurro per 36 volte (dal 1968 al 1980), nel 1976 ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal, venendo eliminato ai ripescaggi.

Il titolo del suo programma elettorale è "Evoluzione CONI, identità, visione e sinergia". Punta sul "coinvolgimento come prassi" e sulla "restituzione di centralità a chi lo sport lo pratica, lo vive, lo organizza e lo sostiene ogni giorno". Buonfiglio aspira a raccontare la quotidianità delle discipline, facendo in modo che lo sport italiano diventi un brand globale. Un'altra missione è quella di trasformare lo sport in un ecosistema economico sostenibile attraverso la creazione di pacchetti di sponsorizzazione innovativi e personalizzati, in cui il Coni dovrà essere facilitatore per le singole Federazioni nella ricerca degli sponsor e nella costruzione di relazioni con il mondo imprenditoriale