Coni, dalle 10 l'elezione del nuovo presidente

Oggi dalle 10 a Roma si vota per eleggere il successore di Giovanni Malagò come nuovo presidente del Coni: sono 8 i candidati in corsa, con Buonfiglio, Pancalli e Carraro favoriti. I votanti sono 81, tra cui lo stesso Malagò, Buonfiglio e Federica Pellegrini: serve la maggioranza assoluta per essere eletti subito, dal quarto scrutinio chi avrà raccolto più preferenze. Qui tutte le news in diretta

NUOVO PRESIDENTE CONI, QUELLO CHE C'E' DA SAPERE