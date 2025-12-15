Introduzione
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina inizieranno il 6 febbraio. Qui le azzurre e gli azzurri che rappresenteranno l'Italia davanti al proprio pubblico. Al momento le convocazioni sono state diramate per i cinque sport del ghiaccio. In queste discipline saranno 87 azzurri a rappresentare i nostri colori (47 uomini e 40 donne), con la portabandiera Arianna Fontana che come previsto non fa parte della squadra della pista lunga. L'Italia avrà rappresentanti in tutte le 16 discipline del programma olimpico. Scopriamo chi sono man mano che vengono resi noti:
Quello che devi sapere
BIATHLON
BOB
pubblicità
COMBINATA NORDICA
CURLING (10 convocati)
Squadra femminile
- Stefania Constantini (in foto)
- Elena Antonia Mathis
- Giulia Zardini Lacedelli
- Marta Lo Deserto
- Rebecca Mariani
Squadra maschile
- Joel Thierry Retornaz
- Amos Mosaner
- Sebastiano Arman
- Mattia Giovanella
- Alberto Pimpini
pubblicità
HOCKEY SU GHIACCIO (48 convocati)
Squadra femminile
- Aurora Enrica Abatangelo
- Eleonora Bonafini
- Anna Caumo
- Kristin Della Rovere
- Gabriella Frances Durante
- Matilde Fantin
- Martina Fedel
- Laura-Michele Fortino
- Kristen Guerriero
- Manuela Heidenberger
- Sara Kaneppele
- Laura Lobis
- Nadia Mattivi
- Marta Mazzocchi
- Greta Niccolai
- Margherita Ostoni
- Jacqueline Malca Pierri
- Justine Reyes
- Rebecca Roccella
- Carola Saletta
- Franziska Stocker
- Kayla Tutino
- Amie Fielding Varano
Squadra maschile
- Damian Clara
- Diego Kostner
- Thomas Larkin
- Daniel Mantenuto
- Tommy Purdeller
- Luca Zanatta
- Matthew James Bradley
- Tommaso De Luca
- Dylan Damian Di Perna
- Gregory Di Tomaso
- Cristiano Digiacinto
- Davide Fadani
- Luca Frigo
- Mats Mikael Frycklund
- Dustin James Gazley
- Daniel Glira
- Giovanni Morini
- Alexander Franc Petan
- Phil Pietroniro
- Nicholas Samuel Saracino
- Jason Thomas Alexander Seed
- Alessandro Segafredo
- Alex Trivellato
- Gianluca Vallini
- Marco Zanetti
PATTINAGGIO DI FIGURA (9 convocati)
Squadra femminile
- Lara Naki Gutmann
- Sara Conti
- Rebecca Ghilardi
- Charlène Guignard
Squadra maschile
- Daniel Grassl (in foto)
- Matteo Rizzo
- Niccolò Macii
- Filippo Ambrosini
- Marco Fabbri
pubblicità
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (10 convocati)
Squadra femminile
- Francesca Lollobrigida
- Serena Pergher
- Maybritt Vigl
Squadra maschile
- Davide Ghiotto (in foto)
- Andrea Giovannini
- Michele Malfatti
- Daniele Di Stefano
- Francesco Betti
- Riccardo Lorello
- Jeffrey Rosanelli
SALTO CON GLI SCI
pubblicità
SCI ACROBATICO
SCI ALPINO
pubblicità
SCI ALPINISMO
SCI DI FONDO
pubblicità
SHORT TRACK (10 convocati)
Squadra femminile:
- Chiara Betti
- Elisa Confortola
- Arianna Fontana (in foto)
- Arianna Sighel
- Martina Valcepina
Squadra maschile:
- Andrea Cassinelli
- Thomas Nadalini
- Lorenzo Previtali
- Pietro Sighel
- Luca Spechenhauser
SKELETON
pubblicità
SLITTINO
SNOWBOARD
pubblicità