Olimpiadi 2026, Milano Cortina: gli atleti convocati dall'Italia in tutte le discipline

Olimpiadi

Introduzione

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina inizieranno il 6 febbraio. Qui le azzurre e gli azzurri che rappresenteranno l'Italia davanti al proprio pubblico. Al momento le convocazioni sono state diramate per i cinque sport del ghiaccio. In queste discipline saranno 87 azzurri a rappresentare i nostri colori (47 uomini e 40 donne), con la portabandiera Arianna Fontana che come previsto non fa parte della squadra della pista lunga. L'Italia avrà rappresentanti in tutte le 16 discipline del programma olimpico. Scopriamo chi sono man mano che vengono resi noti:

 

IL CALENDARIO DELLE GARE - GLI IMPIANTI

Quello che devi sapere

BIATHLON

BOB

COMBINATA NORDICA

CURLING (10 convocati)

Squadra femminile
 
  • Stefania Constantini (in foto)
  • Elena Antonia Mathis
  • Giulia Zardini Lacedelli
  • Marta Lo Deserto
  • Rebecca Mariani

Squadra maschile

  • Joel Thierry Retornaz
  • Amos Mosaner
  • Sebastiano Arman
  • Mattia Giovanella
  • Alberto Pimpini

HOCKEY SU GHIACCIO (48 convocati)

Squadra femminile

  • Aurora Enrica Abatangelo
  • Eleonora Bonafini
  • Anna Caumo
  • Kristin Della Rovere
  • Gabriella Frances Durante
  • Matilde Fantin
  • Martina Fedel
  • Laura-Michele Fortino
  • Kristen Guerriero
  • Manuela Heidenberger
  • Sara Kaneppele
  • Laura Lobis
  • Nadia Mattivi
  • Marta Mazzocchi
  • Greta Niccolai
  • Margherita Ostoni
  • Jacqueline Malca Pierri
  • Justine Reyes
  • Rebecca Roccella
  • Carola Saletta
  • Franziska Stocker
  • Kayla Tutino
  • Amie Fielding Varano

Squadra maschile 

  • Damian Clara
  • Diego Kostner
  • Thomas Larkin
  • Daniel Mantenuto
  • Tommy Purdeller
  • Luca Zanatta
  • Matthew James Bradley
  • Tommaso De Luca
  • Dylan Damian Di Perna
  • Gregory Di Tomaso
  • Cristiano Digiacinto
  • Davide Fadani
  • Luca Frigo
  • Mats Mikael Frycklund
  • Dustin James Gazley
  • Daniel Glira
  • Giovanni Morini
  • Alexander Franc Petan
  • Phil Pietroniro
  • Nicholas Samuel Saracino
  • Jason Thomas Alexander Seed
  • Alessandro Segafredo
  • Alex Trivellato
  • Gianluca Vallini
  • Marco Zanetti

PATTINAGGIO DI FIGURA (9 convocati)

Squadra femminile
 
  • Lara Naki Gutmann
  • Sara Conti
  • Rebecca Ghilardi
  • Charlène Guignard

Squadra maschile

  • Daniel Grassl (in foto)
  • Matteo Rizzo
  • Niccolò Macii
  • Filippo Ambrosini
  • Marco Fabbri

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ (10 convocati)

Squadra femminile
 
  • Francesca Lollobrigida
  • Serena Pergher
  • Maybritt Vigl
 
Squadra maschile
 
  • Davide Ghiotto (in foto)
  • Andrea Giovannini
  • Michele Malfatti
  • Daniele Di Stefano
  • Francesco Betti
  • Riccardo Lorello
  • Jeffrey Rosanelli

SALTO CON GLI SCI

SCI ACROBATICO

SCI ALPINO

SCI ALPINISMO

SCI DI FONDO

SHORT TRACK (10 convocati)

Squadra femminile:

  • Chiara Betti
  • Elisa Confortola
  • Arianna Fontana (in foto)
  • Arianna Sighel
  • Martina Valcepina
Squadra maschile:
  • Andrea Cassinelli
  • Thomas Nadalini
  • Lorenzo Previtali
  • Pietro Sighel
  • Luca Spechenhauser

SKELETON

SLITTINO

SNOWBOARD

