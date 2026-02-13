Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live
La giornata di Milano-Cortina inizia con i ragazzi del curling, che dopo la vittoria con la Svezia affrontano un'altra delle favorite, la Gran Bretagna. Poi tocca alla 10km di sci di fondo e alla nazionale maschile di Hockey contro la Slovacchia. Speranze azzurre nella 10 km maschile di biathlon e nello skeleton. Qui tutti i risultati e le news live
Milano-Cortina, risultati e news di oggi:
- Oro, argento e bronzo: il podio di Franco Bragagna
- Il programma delle gare di oggi
- Arianna Fontana argento nei 500 metri short track
- Arianna Fontana nella storia: 13 medaglie, eguagliato Mangiarotti
- Slittino, l'Italia è di bronzo
- Francesca Lollobrigida oro anche nei 5000 metri!
- Federica Brignone oro nel Super G: che impresa!
- Dal terribile infortunio al trionfo: i 315 giorni di Federica
- Marta Bassino: "La sfida all'impossibile di Fede"
- Guido Meda: "Il tempo di Federica Brignone"
- Il MEDAGLIERE
- Il calendario e tutti i risultati
L'Italia vola nel medagliere
Ieri 2 ori, un argento e un bronzo: con questi podi l'Italia vola nel medagliere
Il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina: Italia 2^
Arianna Fontana nella storia: eguagliato Mangiarotti
Arianna Fontana sempre più leggenda. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l'oro conquistato nella staffetta mista dello short track, l'azzurra vince anche l'argento nei 500 metri. Si tratta della sua 13^ medaglia in carriera ai Giochi, risultato che le consente di eguagliare il mito Edoardo Mangiarotti
Arianna Fontana nella storia: eguagliato Mangiarotti
Gli azzurri più medagliati ai giochi invernali: Fontana imprendibile
Arianna Fontana sempre più primatista, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida salgono in classifica a quota 4. Vediamo quali sono gli atleti azzurri più medagliati di sempre alle Olimpiadi invernali
Gli azzurri più medagliati ai giochi invernali: Fontana imprendibile
Fontana: "Questo argento vale tanto. Essere competitiva a 35 anni mi rende orgogliosa"
Nel VIDEO l'intervista ad Arianna Fontana dopo l'argento nei 500 metri short track: "Oggi il pubblico mi ha dato una grande carica, porta a casa un argento che vale tantissimo". È la 13^ medaglia in carriera, risultato che le consente di eguagliare il mito Edoardo Mangiarotti: "Mi rende orgogliosa, è stata una carriera lunga. Essere qui è un grande traguardo, essere competitiva a 35 anni contro chi ha dieci anni in meno mi fa capire che tutte le decisioni prese in questi anni ha dato i suoi frutti". Quale è il segreto di queste donne 35enni: "Di pasta ne mangiamo (ride). Federica e Lollobrigida mi hanno dato una grande carica, non poteva finire meglio di così"
Fontana e il segreto delle 35enni che hanno vinto la medaglia all'OlimpiadeVai al contenuto
Lollobrigida, oro anche nei 5000, scherza: "Non vi aspettate podio anche nei 1500... "
Lollobrigida, oro anche nei 5000, scherza: "Non vi aspettate podio anche nei 1500... "
Ieri staffetta slittino di bronzo: "Pista più bella del mondo"
Brignone: "Non pensavo fosse possibile vincere l'oro"
Le parole di Federica Brignone dopo l'oro conquistato ieri
L'oro di Brignone davanti a Mattarella
Sergio Mattarella ha assistito dal vivo a Cortina al Super G delle Olimpiadi Invernali che ha visto Federica Brignone vincere un'incredibile medaglia d'oro. La sua gioia per 'la Tigre' e il rammarico per l'uscita di Sofia Goggia. La giornata del Presidente della Repubblica riassunta nelle migliori foto
Un oro 'presidenziale': Mattarella festeggia l'impresa con Federica Brignone. FOTO
Federica Brignone, dall'infortunio alla medaglia d'oro alle Olimpiadi in superG
Dall'infortunio all'oro olimpico, tutto in 315 giorni: quella di Federica Brignone è stata una delle più grandi imprese dello sport italiano. Tutto iniziato il 3 aprile 2025, con il brutto infortunio alla gamba sinistra in seguito a una caduta ai campionati italiani. Da lì gli interventi, il lungo percorso riabilitativo fino al ritorno alle gare e il meraviglio oro conquistato in superG a Cortina. Nella gallery tutte le tappe che hanno portato Brignone a compiere una straordinaria impresa
Brignone, dall'infortunio all'oro: la storia degli ultimi 315 giorni
