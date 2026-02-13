Nel VIDEO l'intervista ad Arianna Fontana dopo l'argento nei 500 metri short track: "Oggi il pubblico mi ha dato una grande carica, porta a casa un argento che vale tantissimo". È la 13^ medaglia in carriera, risultato che le consente di eguagliare il mito Edoardo Mangiarotti: "Mi rende orgogliosa, è stata una carriera lunga. Essere qui è un grande traguardo, essere competitiva a 35 anni contro chi ha dieci anni in meno mi fa capire che tutte le decisioni prese in questi anni ha dato i suoi frutti". Quale è il segreto di queste donne 35enni: "Di pasta ne mangiamo (ride). Federica e Lollobrigida mi hanno dato una grande carica, non poteva finire meglio di così"