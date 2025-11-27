Introduzione

Sono 40 gli atleti italiani che parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera azzurri alla cerimonia d'apertura di Verona, tra i convocati spicca Giacomo Bertagnolli che a Pechino 2022 vinse quattro medaglie (due ori e due argenti) nello sci alpino. Di seguito la spedizione azzurra al completo