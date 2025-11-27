Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Paralimpiadi 2026, Milano Cortina: gli atleti convocati dall'Italia in tutte le discipline

milano-cortina

Introduzione

Sono 40 gli atleti italiani che parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera azzurri alla cerimonia d'apertura di Verona, tra i convocati spicca Giacomo Bertagnolli che a Pechino 2022 vinse quattro medaglie (due ori e due argenti) nello sci alpino. Di seguito la spedizione azzurra al completo

Quello che devi sapere

Biathlon (2 convocati)

  • Marco Pisani
  • Cristian Toninelli (in foto)

1/6

Curling in carrozzina (7 convocati)

  • Orietta Bertò
  • Fabrizio Bich
  • Paolo Ioriatti
  • Egidio Marchese
  • Angela Menardi
  • Matteo Ronzani
  • Giuliana Turra (in foto al Festival di Sanremo)

2/6
pubblicità

Para Ice Hockey (17 convocati)

  • Alessandro Andreoni
  • Eusebiu Antochi
  • Gabriele Araudo
  • Gian Luca Cavaliere
  • Alex Enderle
  • Christoph Depaoli (in foto)
  • Stephan Kafmann
  • Sandro Kalegaris
  • Julian Kasslatter
  • Nikko Landeros
  • Nils Larch
  • Andrea Macrì
  • Roberto Radice
  • Matteo Remotti Marnini
  • Gianluigi Rosa
  • Santino Stillitano
  • Francesco Torella

3/6

Sci alpino (7 convocati+4 guide)

  • Davide Bendotti
  • Giacomo Bertagnolli (in foto)
  • Chiara Mazzel
  • Renè De Silvestro
  • Luca Palla
  • Federico Pellizzari
  • Martina Vozza

Guide

  • Fabrizio Casai
  • Nicola Cotti Cottini
  • Andrea Ravelli
  • Ylenia Sabidussi

4/6
pubblicità

Sci di fondo (6 convocati)

  • Michele Biglione 
  • Mattia Dal Pastro
  • Marco Pisani
  • Giuseppe Romele (in foto)
  • Giuseppe Spatola
  • Cristian Toninelli

5/6

Snowboard (5 convocati)

  • Riccardo Cardani
  • Davide Epis
  • Jacopo Luchini
  • Emanuel Perathoner (in foto)
  • Paolo Priolo

6/6
pubblicità