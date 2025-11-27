Paralimpiadi 2026, Milano Cortina: gli atleti convocati dall'Italia in tutte le disciplinemilano-cortina
Introduzione
Sono 40 gli atleti italiani che parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Chiara Mazzel e René De Silvestro saranno i portabandiera azzurri alla cerimonia d'apertura di Verona, tra i convocati spicca Giacomo Bertagnolli che a Pechino 2022 vinse quattro medaglie (due ori e due argenti) nello sci alpino. Di seguito la spedizione azzurra al completo
Quello che devi sapere
Biathlon (2 convocati)
- Marco Pisani
- Cristian Toninelli (in foto)
Curling in carrozzina (7 convocati)
- Orietta Bertò
- Fabrizio Bich
- Paolo Ioriatti
- Egidio Marchese
- Angela Menardi
- Matteo Ronzani
- Giuliana Turra (in foto al Festival di Sanremo)
Para Ice Hockey (17 convocati)
- Alessandro Andreoni
- Eusebiu Antochi
- Gabriele Araudo
- Gian Luca Cavaliere
- Alex Enderle
- Christoph Depaoli (in foto)
- Stephan Kafmann
- Sandro Kalegaris
- Julian Kasslatter
- Nikko Landeros
- Nils Larch
- Andrea Macrì
- Roberto Radice
- Matteo Remotti Marnini
- Gianluigi Rosa
- Santino Stillitano
- Francesco Torella
Sci alpino (7 convocati+4 guide)
- Davide Bendotti
- Giacomo Bertagnolli (in foto)
- Chiara Mazzel
- Renè De Silvestro
- Luca Palla
- Federico Pellizzari
- Martina Vozza
Guide
- Fabrizio Casai
- Nicola Cotti Cottini
- Andrea Ravelli
- Ylenia Sabidussi
Sci di fondo (6 convocati)
- Michele Biglione
- Mattia Dal Pastro
- Marco Pisani
- Giuseppe Romele (in foto)
- Giuseppe Spatola
- Cristian Toninelli
Snowboard (5 convocati)
- Riccardo Cardani
- Davide Epis
- Jacopo Luchini
- Emanuel Perathoner (in foto)
- Paolo Priolo
