Paralimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orariparalimpiadi
Introduzione
Con il doppio misto di curling si alza il sipario sulle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un programma che si articolerà su dodici giorni di gara con sei sport (biathlong, curling, hockey su ghiaccio, sci alpino, sci di fondo e snowboard). Di seguito il calendario completo
Quello che devi sapere
Mercoledì 4 marzo
CURLING IN CARROZZINA (doppio misto)
- ore 19.05: ITALIA-Corea, Giappone-Cina, Gran Bretagna-Estonia, Lettonia-Stati Uniti
Giovedì 5 marzo
CURLING IN CARROZZINA (doppio misto)
- ore 10.05: Cina-Lettonia, Estonia-ITALIA, Giappone-Stati Uniti, Gran Bretagna-Corea
- ore 19.05: Stati Uniti-Estonia, Corea-Giappone, Lettonia-Gran Bretagna, ITALIA-Cina
Venerdì 6 marzo
CURLING IN CARROZZINA (doppio misto)
- ore 9.05: Giappone-ITALIA, Gran Bretagna-Stati Uniti, Cina-Corea, Estonia-Lettonia
CERIMONIE
- ore 20 - Cerimonia d'apertura (a Verona)
Sabato 7 marzo
BIATHLON PARALIMPICO
- ore 10 - Sprint donne sitting
- ore 10.35 - Sprint uomini sitting
- ore 12 - Sprint donne standing
- ore 12.40 - Sprint uomini standing
- ore 13.15 - Sprint donne VI
- ore 13.50 - Sprint uomini VI
PARA ICE HOCKEY
- ore 10.05 - Repubblica Ceca-Giappone
- ore 13.35 - Cina-Germania
- ore 17.05 - Stati Uniti-ITALIA
- ore 20.35 - Canada-Slovacchia
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9.30 - Discesa donne VI
- ore 10.50 - Discesa uomini VI
- a seguire - Discesa donne standing
- a seguire - Discesa donne sitting
- a seguire - Discesa uomini standing
- a seguire - Discesa uomini sitting
SNOWBOARD PARALIMPICO
- ore 11 - SBX donne SB-LL2 seeding
- ore 11.21 - Snowboard cross uomini SB-UL seeding
- ore 11.42 - Snowboard cross uomini SB-LL1 seeding
- ore 12.03 - Snowboard cross uomini SB-LL2 seeding
CURLING IN CARROZZINA
- ore 9.35 (squadra mista): Corea-Lettonia, Stati Uniti-Cina, Norvegia-Svezia, Gran Bretagna-Slovacchia
- ore 14.35 (doppio misto): Corea-Stati Uniti, Cina-Estonia, ITALIA-Lettonia, Giappone-Gran Bretagna
- ore 18.35 (squadra mista): Stati Uniti-Gran Bretagna, Svezia-Corea, Lettonia-Slovacchia, ITALIA-Canada
Domenica 8 marzo
BIATHLON PARALIMPICO
- ore 10 - Individuale donne sitting
- ore 10.30 - Individuale uomini sitting
- ore 12.10 - Individuale donne standing
- ore 12.30 - Individuale uomini standing
- ore 13.15 - Individuale donne VI
- ore 14 - Individuale uomini VI
SNOWBOARD PARALIMPICO
- ore 11 - SBX uomini SB-UL (ottavi)
- ore 11 - SBX uomini SB-LL1 (ottavi)
- ore 11 - SBX uomini SB-LL2 (ottavi)
- ore 11 - SBX donne SB-LL2 (ottavi)
- ore 11.33 - SBX uomini SB-UL (quarti)
- ore 11.33 - SBX uomini SB-LL1 (quarti)
- ore 11.33 - SBX uomini SB-LL2 (quarti)
- ore 11.33- SBX donne SB-LL2 (quarti)
- ore 12.10 - SBX donne SB-LL2 (semifinali)
- ore 12.15 - SBX uomini SB-UL (semifinali)
- ore 12.20 - SBX uomini SB-LL1 (semifinali)
- ore 12.25 - SBX uomini SB-LL2 (semifinali)
- ore 12.30 - SBX donne SB-LL2 (finali)
- ore 12.35 - SBX uomini SB-UL (finali)
- ore 12.41 - SBX uomini SB-LL1 (finali)
- ore 12.47 - SBX uomini SB-LL2 (finali)
CURLING IN CARROZZINA
- ore 9.35 (squadra mista): ITALIA-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia
- ore 14.35 (doppio misto): Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-ITALIA
- ore 18.35 (squadra mista): Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-ITALIA
Lunedì 9 marzo
PARA ICE HOCKEY
- ore 10.05 - Cina-ITALIA
- ore 13.35 - Repubblica Ceca-Slovacchia
- ore 17.05 - Germania-Stati Uniti
- ore 20.35 - Giappone-Canada
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9.30 - SuperG donne VI
- ore 10.50 - SuperG uomini VI
- a seguire - SuperG donne standing
- a seguire - SuperG donne sitting
- a seguire - SuperG uomini standing
- a seguire - SuperG uomini sitting
CURLING IN CARROZZINA
- ore 9.35 (squadra mista): Svezia-Stati Uniti, Canada-Lettonia, Slovacchia-ITALIA, Corea-Gran Bretagna
- ore 14.35 (doppio misto): Lettonia-Giappone, ITALIA-Gran Bretagna, Stati Uniti-Cina, Corea-Estonia
- ore 18.35 (squadra mista): Corea-Slovacchia, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Lettonia, Norvegia-Cina
Martedì 10 marzo
PARA ICE HOCKEY
- ore 10.05 - ITALIA-Germania
- ore 13.35 - Stati Uniti-Cina
- ore 17.05 - Canada-Repubblica Ceca
- ore 20.35 - Slovacchia-Giappone
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9 - Combinata alpina superG donne VI
- ore 10.10 - Combinata alpina superG uomini VI
- ore 13 - Combinata alpina slalom donne VI
- ore 13.50 - Combinata alpina slalom uomini VI
- a seguire - Combinata alpina superG donne standing
- a seguire - Combinata alpina superG donne sitting
- a seguire - Combinata alpina superG uomini standing
- a seguire - Combinata alpina superG uomini sitting
- a seguire - Combinata alpina slalom donne standing
- a seguire - Combinata alpina slalom donne sitting
- a seguire - Combinata alpina slalom uomini standing
- a seguire - Combinata alpina slalom uomini sitting
SCI DI FONDO PARALIMPICO
- ore 9.45 - Sprint donne classica VI qualificazione
- ore 9.55 - Sprint donne classica standing qualificazione
- ore 10.25 - Sprint donne sitting qualificazione
- ore 10.35 - Sprint uomini classica VI qualificazione
- ore 10.55 - Sprint uomini classica standing qualificazione
- ore 11.05 - Sprint uomini sitting qualificazione
- ore 12.15 - Sprint donne sitting semifinali
- ore 12.26 - Sprint uomini sitting semifinali
- ore 12.37 - Sprint donne classica standing semifinali
- ore 12.48 - Sprint uomini classica standing semifinali
- ore 12.59 - Sprint donne classica VI semifinali
- ore 13.10 - Sprint uomini classica VI semifinali
- ore 13.22 - Sprint donne sitting finale
- ore 13.29 - Sprint uomini sitting finale
- ore 13.38 - Sprint donne classica standing finale
- ore 13.45 - Sprint uomini classica standing finale
- ore 13.54 - Sprint donne classica VI finale
- ore 14.01 - Sprint uomini classica VI finale
CURLING IN CARROZZINA
- ore 9.35 (squadra mista): Cina-Canada, Corea-Norvegia, Gran Bretagna-ITALIA
- ore 14.35: Doppio misto semifinali
- ore 18.35 (squadra mista): Lettonia-Cina, ITALIA-Norvegia, Svezia-Canada, Slovacchia-Stati Uniti
Mercoledì 11 marzo
SCI DI FONDO PARALIMPICO
- ore 9.45 - Individuale 10km donne sitting
- ore 10.10 - Individuale 10km uomini sitting
- ore 11.05 - Individuale 10km donne tecnica classica standing
- ore 11.35 - Individuale 10km uomini tecnica classica standing
- ore 12.25 - Individuale 10km donne tecnica classica VI
- ore 12.55 - Individuale 10km uomini tecnica classica VI
CURLING IN CARROZZINA
- ore 9.05 (squadra mista): Stati Uniti-Corea, Svezia-Slovacchia, Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Norvegia
- ore 14.35 - Finale per l'oro doppio misto
- ore 14.35 - Finale per il bronzo doppio misto
- ore 20.05 (squadra mista): Slovacchia-Canada, Lettonia-Gran Bretagna, ITALIA-Svezia
Giovedì 12 marzo
PARA ICE HOCKEY
- ore 14.35 - Partita di piazzamento
- ore 19.05 - Partita di piazzamento
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9 - Slalom gigante donne VI (manche 1)
- ore 12.30 - Slalom gigante donne VI (manche 2)
- a seguire - Slalom gigante donne standing (manche 1)
- a seguire - Slalom gigante donne sitting (manche 1)
- a seguire - Slalom gigante donne standing (manche 2)
- a seguire - Slalom gigante donne sitting (manche 2)
CURLING IN CARROZZINA
- ore 13.35 (squadra mista): Canada-Corea, Cina-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, ITALIA-Lettonia
- ore 18.35 (squadra mista): Cina-Slovacchia, Norvegia-Gran Bretagna, Corea-ITALIA, Canada-Stati Uniti
Venerdì 13 marzo
BIATHLON PARALIMPICO
- ore 10.00 - Inseg. sprint D sitting Prologo qualif
- ore 10.15 - Inseg. sprint U sitting Prologo qualif
- ore 10.35 - Inseg. sprint D standing Prologo qualif
- ore 10.50 - Inseg. sprint U standing Prologo qualif
- ore 11.05 - Inseguimento sprint D VI Prologo qualif
- ore 11.20 - Inseg. sprint U VI Prologo qualif
- ore 12.30 - Inseguimento sprint donne sitting
- ore 12.45 - Inseguimento sprint uomini sitting
- ore 13.10 - Inseguimento sprint donne standing
- ore 13.25 - Inseguimento sprint uomini standing
- ore 13.50 - Inseguimento sprint uomini VI
- ore 14.05 - Inseguimento sprint donne VI
PARA ICE HOCKEY
- ore 14.35 - Semifinali/1
- ore 19.05 - Semifinali/2
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9 - Slalom gigante uomini VI (manche 1)
- ore 12.30 - Slalom gigante uomini VI (manche 2)
- a seguire - Slalom gigante uomini standing (manche 1)
- a seguire - Slalom gigante uomini sitting (manche 1)
- a seguire - Slalom gigante uomini standing (manche 2)
- a seguire - Slalom gigante uomini sitting (manche 2)
CURLING IN CARROZZINA
- ore 10.05 - Squadra mista semifinali
- ore 18.35 - Squadra mista finale per il bronzo
Sabato 14 marzo
PARA ICE HOCKEY
- ore 12.05 - Partita per il 7°-8° posto
- ore 16.05 - Partita per il 5°-6° posto
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9 - Slalom donne VI (manche 1)
- ore 13 - Slalom donne VI (manche 2)
- a seguire - Slalom donne standing (manche 1)
- a seguire - Slalom donne sitting (manche 1)
- a seguire - Slalom donne standing (manche 2)
- a seguire - Slalom donne sitting (manche 2)
SCI DI FONDO PARALIMPICO
- ore 10 - Staffetta 4x2,5km mista
- ore 11.15 - Staffetta 4x2,5km open
SNOWBOARD PARALIMPICO
- ore 10 - Banked slalom donne SB-LL2 (manche 1)
- ore 10.22 - Banked slalom uomini SB-UL (manche 1)
- ore 10.44 - Banked slalom uomini SB-LL1 (manche 1)
- ore 11.05 - Banked slalom uomini SB-LL2 (manche 1)
- ore 11.50 - Banked slalom donne SB-LL2 (manche 2)
- ore 12.12 - Banked slalom uomini SB-UL (manche 2)
- ore 12.34 - Banked slalom uomini SB-LL1 (manche 2)
- ore 12.56 - Banked slalom uomini SB-LL2 (manche 2)
CURLING IN CARROZZINA
- ore 15.05 - Squadra mista finale per l'oro
Domenica 15 marzo
PARA ICE HOCKEY
- ore 12.05 - Finale per il bronzo
- ore 16.05 - Finale per l'oro
SCI ALPINO PARALIMPICO
- ore 9 - Slalom uomini VI (manche 1)
- ore 12 - Slalom uomini VI (manche 2)
- a seguire - Slalom uomini standing (manche 1)
- a seguire - Slalom uomini sitting (manche 1)
- a seguire - Slalom uomini standing (manche 2)
- a seguire - Slalom uomini sitting (manche 2)
SCI DI FONDO PARALIMPICO
- ore 9.00 - Individuale 20 km donne sitting
- ore 9.15 - Individuale 20 km uomini sitting
- ore 10.20 - Ind. 20 km D tecnica libera standing
- ore 10.30 - Ind. 20 km U tecnica libera standing
- ore 11.45 - Individuale 20 km D tecnica libera VI
- ore 11.55 - Individuale 20 km U tecnica libera VI
CERIMONIE
- ore 20.30 - Cerimonia di chiusura (a Cortina)