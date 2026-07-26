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il reportage

Come ci si prepara a un Nations Championship: la seconda parte del reportage di Sky

Moreno Molla

Secondo appuntamento con il reportage di Sky Sport Insider per scoprire il Nations Championship, la nuova manifestazione per nazionali di rugby in cui gioca anche l'Italia. Dal primo ritrovo a Parma fino al vero e proprio raduno dell'Aquila, ecco come sono andate le settimane di preparazione degli Azzurri

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