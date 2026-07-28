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il reportage

Nations Championship: il soggiorno a Tokyo e le insidie di Giappone-Italia

Moreno Molla

Terzo appuntamento con il reportage di Sky Sport Insider per scoprire il Nations Championship, la nuova manifestazione per nazionali di rugby in cui gioca anche l'Italia. La tournée inizia a Tokyo: umidità, fuso orario, incontri e attività culturali, allenamenti. Poi si scende in campo: il Chichibunomiya Stadium è pronto ad accogliere gli Azzurri...

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