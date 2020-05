Wrestling, oggi appuntamento con Survivor Series

Survivor Series è il secondo evento più longevo della storia della WWE essendo nato nel 1987 con l’idea di proporre uno show radicalmente differente da tutti gli altri, nel quale squadre di lottatori alleati se la vedono contro analoghe compagini formate da loro antagonisti per decretare in maniera inappellabile quale team sia il più forte.



Per rivivere i recenti fasti di questa kermesse, Sky Sport Arena vi propone domenica 24 maggio una speciale giornata WWE affidata alle voci di Michele Posa, Luca Franchini e Salvatore Torrisi, pronte a trascinarvi di nuovo al centro dell’azione.



Si parte con Survivor Series 2016 con il Team Raw contro il Team Smackdown e un main event mozzafiatante tra Brock Lesnar e Bill Goldberg, due degli atleti più fisicamente dominanti di sempre.



Nell’edizione 2017, invece, oltre al rinnovarsi della sfida tra brand, ecco un confronto inaspettato quanto gradito: il campione Universale Brock Lesnar combatte infatti contro quello WWE, cioè AJ Styles, in un duello atteso da più di dieci anni!



A Survivor Series 2018 la parte del leone la fanno tre battaglie differenti: Ronda Rousey vs Charlotte Flair, Brock Lesnar vs Daniel Bryan e Seth Rollins vs Shinsuke Nakamura, in una card spumeggiante ed equilibrata.



Infine, il 2019 ci ha regalato un clou tutto al femminile con il serrato testa a testa tra Bayley, Shayna Baszler e Becky Lynch con la grande aggiunta nelle battaglie tra brand di quello di NXT, che è subito partito col botto ottenendo dei risultati ben oltre le più rosee previsioni.

Domenica 24 maggio, la programmazione di Sky Sport Arena