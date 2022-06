Mondo del tennis in lutto, è morto Gianni Clerici

Il mondo del tennis è in lutto. A 91 anni è morto Gianni Clerici, tra i più grandi giornalisti italiani di sempre e a lungo voce del tennis su Sky Sport con l'amico Rino Tommasi. Un personaggio conosciutissimo anche fuori dal nostro Paese, tanto che lo "Scriba" nel 2006 è stato inserito nell'International Hall of Fame. Lui, unico italiano non giocatore e secondo di sempre dopo Nicola Pietrangeli a essere insignito di questo prestigioso riconoscimento. Una carriera memorabile quella del columnist comasco. Nato nel 1930, è stato anche giocatore con risultati modesti (lui stesso si è sempre preso in giro sulle sue doti tennistiche). Nel 1953 la sua unica partecipazione a Wimbledon: raggiunse Church Road dopo un lungo viaggio in macchina e venne sconfitto subito al primo turno. In quegli anni Cinquanta aveva già iniziato a scrivere sulla Gazzetta dello Sport. Poi nel 1956 la grande occasione sul Giorno, in una redazione sportiva di livello assoluto con Gianni Brera come caporeddatore. Dal 1988 ha poi iniziato a collaborare con Repubblica. Articoli fantastici i suoi, inimitabili. Non la semplice cronaca della partita, ma qualcosa di più. Dettagli, spunti, elementi di colore. Ha scritto di tutti i grandi campioni: dai "Gesti Bianchi" di Bill Tilden fino all'epoca di Federer, Nadal e Djokovic. Con un concetto di fondo: non esiste il più grande tennista di tutti i tempi, perché epoche diverse non sono comparabili. A supporto di questa tesi citava spesso Rod Laver, costretto in carriera a saltare diversi Slam quando l'accesso ai Major non era consentito agli atleti professionisti (ma solo ai dilettanti). E allora quanti ne avrebbe potuti vincere Rod? Forse anche più dei tre fenomeni del tennis contemporaneo.