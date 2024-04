Jannik Sinner ai quarti di Madrid, superando Khachanov e i problemi all'anca: "Ho deciso all'ultimo di giocare, non ero al 100% e per questo sono contento della vittoria. Può capitare di avere dolore, la mia testa lo sa. Mi era già successo a inizio carriera di superare queste situazioni". Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-KHACHANOV, HIGHLIGHTS