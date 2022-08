Coric re di Cincinnati: Tsitsipas ko in due set

Nessuno più di Borna Coric meritava questo trionfo: il croato batte 7-6, 6-2 in meno di due ore Stefanos Tsitsipas (n. 4 del tabellone) e si aggiudica il Masters di Cincinnati (il primo '1000' della sua carriera) alla fine di una settimana perfetta. Il 25enne di Zagabria - n° 152 del mondo prima del torneo, ma soltanto in conseguenza dell'anno di stop per l'operazione alla spalla - salirà da lunedì alla 29^ posizione del ranking (il tennista ellenico dalla 7^ alla 5^). In precedenza si era già preso lo 'scalpo', nell'ordine, di Lorenzo Musetti, Rafa Nadal, Roberto Bautista Agut, Felix Auger-Aliassime e in semifinale del numero 1 Daniil Medvedev. Tsitsipas era 'scappato' sul 4-1, rimontato sul 6-6 e liquidato 7-0 nel tie-break. Senza storia il secondo set, con una giocata da stropicciarsi gli occhi: il pallonetto a una mano, spalle alla rete , del nuovo re di 'Cinci'.

Coric da record, Garcia regina del WTA di Cincinnati



Tra i finalisti di questa edizione c'erano due precedenti, in perfetta parità, sebbene il successo del 24enne di Atene al primo turno di Roma nel 2018 sia arrivato per il ritiro dell'avversario. Ma Borna si è rifatto con gli interessi ai 32esimi degli US Open vincendo in rimonta 6-7, 6-4, 4-6, 7-5, 7-6 e soprattutto in questo ultimo atto in Ohio. Coric diventa anche il giocatore con il ranking più basso a vincere un Masters 1000. Tra le donne, vittoria della francese Caroline Garcia che ha battuto 6-2, 6-4 la ceca Petra Kvitova. Ora l'appuntamento è a Flushing Meadows, per l'ultimo Slam stagionale, in programma a New York dal prossimo 29 agosto all'11 settembre.