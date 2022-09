Federer, tutti i suoi record ancora imbattuti

"Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai immaginato", ha scritto il campione svizzero nella lettera in cui ha annunciato il ritiro. Anche lui però ha riscritto e migliorato la storia del suo sport, eguagliando e abbattendo un primato dopo l'altro. Alcuni saranno difficilmente raggiungibili, altri saranno forse superati. In ogni caso la sua grandezza non verrà mai scalfita, anche se questa lista dovesse diminuire nel corso degli anni