Indian Wells, torneo alla Swiatek: Sakkari battuta

Non c'è storia nella finale WTA 1000 sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Come nella finale di due anni fa, il loro ultimo confronto diretto, Iga Swiatek batte Maria Sakkari. E lo fa con un punteggio di 6-4, 6-0 che non lascia nessuna recriminazione alla greca. Con questo risultato, che consolida il suo primo posto nel circuito femminile la Swiatek raggiunge i 19 titoli WTA in carriera. Finora ha giocato 23 finali. Nell'era Open, nelle prime 23 finali nel circuito maggiore, nessuna era mai arrivata a 20 trofei.