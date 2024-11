Tocca a Bolelli/Vavassori: programma oggi su Sky

E' il giorno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino: la coppia azzurra cerca il pass per la semifinale contro Arevalo/Pavic. Nel gruppo Newcombe, in campo alle 14 il big-match Alcaraz-Zverev. In serata Rublev-Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sesta giornata alle Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Oggi toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori andare a caccia della semifinale del torneo di doppio. La coppia azzurra, dopo il ko contro i tedeschi Krawietz/Puetz, staccherà il pass in caso di vittoria con Arevalo/Pavic. In singolare, invece, è il giorno del big-match tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, che vale un posto in semifinale. In serata Andrey Rublev sfida Casper Ruud, con il norvegese che in caso di vittoria vedrebbe la semifinale.