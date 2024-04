Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti ad Estoril: l'azzurro è stato superato con i parziali di 7-6, 6-3 dal portoghese Nuno Borges. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi del Millennium Estoril Open. Comincia male la corsa del 22enne di Carrara, n.24 ATP, sul rosso europeo: vittoria per il portoghese Nuno Borges, n.62 del ranking, che si è imposto 7-6, 6-3. Dopo gli ottavi a Miami (battuto da Alcaraz), Musetti non ha dato continuità nel suo match, condizionato soprattutto dai due set point non concretizzati nel primo parziale. Per Borges una delle vittorie più importanti della carriera, davanti a un pubblico che l'ha spinto fin dal primo 15.