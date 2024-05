Paul in semifinale: stasera Tsitsipas-Jarry

Seconda vittoria consecutiva contro un top 10 per Paul che batte Hurkacz e diventa il quinto americano in semifinale al Foro Italico dal 2000 a oggi. Il n. 16 al mondo attende Tsitsipas o Jarry. Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tre anni dopo Reilly Opelka, uno statunitense torna in semifinale a Roma. È Tommy Paul che, dopo aver eliminato il campione in carica Daniil Medvedev, ha battuto in tre set il n. 9 al mondo Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3 in quasi tre ore di gioco. Una partita di alti e bassi per entrambi, ma con un finale di alto livello. Paul, infatti, è stato più cinico nel terzo set, recuperando due volte un break di svantaggio e chiudendo il match con un game di un quarto d'ora, dopo 20 punti giocati e sei palle per il controbreak annullate. Hurkacz era riuscito a recuperare un set di svantaggio dopo un avvio da dimenticare, ma il polacco ha pagato alla distanza un servizio che ha reso meno del solito (appena 54% di prime in campo e 40% di punti vinti con la seconda) e 44 errori gratuiti. Alla vittoria 150 in carriera nel circuito ATP e alla prima semifinale su terra in un Masters 1000, Paul attende il vincitore del match tra Stefanos Tsitsipas e Nicolas Jarry, in diretta alle 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.