Sinner: "Settimana fantastica, stagione super"

Jannik Sinner commenta il trionfo alle Atp Finals davanti al pubblico in estasi della Inalpi Arena: "E' stata una settimana fantastica, ho giocato il mio miglior tennis e ho alzato il livello ogni giorno. E' fantastico aver vinto qui a Torino, davanti alla mia famiglia e a questo magnifico pubblico. Felice di aver migliorato il risultato dello scorso anno"

Un dominio, un trionfo. Jannik Sinner conquista le Atp Finals, primo successo in Italia e primo titolo nel torneo dei 'maestri' che chiude la stagione. Il n°1 del mondo, dopo il successo nella finale con Taylor Fritz, ha parlato delle sue grandi emozioni al termine di un torneo in cui non ha concesso un solo set ai rivali.

"Ci tenevo tanto a vincere, ora testa alla Davis" "E' speciale, è stata una settimana molto positiva. Ci tenevo molto a vincere, sono riuscito a stare in campo in maniera equilibrata e sono molto contento. Il risultato è una conseguenza. Ero preparato, sono contento di esserci riuscito. Ho vinto il primo torneo in Italia e quindi è ancora più speciale. Questa settimana è andato tutto bene. Sta arrivando la Davis, cerchiamo di essere pronti e già al primo match con l'Argentina sarà dura. Ma facciamo squadra, questa è la chiave. Sono felice che le Finals restino qui in Italia, l'atmosfera è super. Speriamo ci siano anche altri italiani, abbiamo tanto potenziale".