Introduzione

È il giorno dei sorteggi degli US Open: alle 18 scoprireremo il tabellone di singolare maschile e femminile. Tra gli uomini ci saranno nove azzurri al via con ben quattro teste di serie: Sinner guida il seeding, poi Musetti, Arnaldi e Cobolli. Berrettini mina vagante del sorteggio con un possibile big match già al 1° turno. Djokovic n. 2 del tabellone, poi Alcaraz. Nel torneo femminile ci sono cinque azzurre in tabellone, con Jasmine Paolini testa di serie n. 5. Gli US Open saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 agosto all'8 settembre

US OPEN SU SKY: L'ACCORDO CON SUPERTENNIS