Tennis, gli US Open su Sky Sport!

Al via una nuova partnership pluriennale tra Sky e SuperTennis. In diretta e in simulcast su SuperTennis e in streaming su SuperTennix i tornei WTA 250, WTA 500, WTA 1000 e le WTA Finals. Su Sky e in streaming su NOW gli US Open a partire da lunedì 26 agosto!

SINNER NUMERO 1 ANCHE DOPO GLI US OPEN: E' ARITMETICO