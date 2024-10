Bellucci eliminato al 2° turno: vince Zverev

Troppo Zverev per Mattia Bellucci. Il lombardo esce a testa alta al 2° turno del Masters di Shanghai, battuto 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco dal tedesco n°3 del mondo e del seeding. Partita molto equilibrata nel primo set, con Zverev che piazza il break al settimo tentativo sul 4-3 e chiude al primo tentativo per il 6-4. Mattia accusa il colpo e perde il servizio anche nel game di apertura del secondo parziale: il tedesco fa valere la differenza di peso e chiude 6-2. Per Sascha un buon rientro nel circus dopo l'assenza per una polmonite, non ancora del tutto smaltita. Bellucci chiude una settimana in cui ha vinto la sua prima partita a livello 1000 e in cui ha fatto ingresso in Top-100, fondamentale per partecipare agli Slam nel 2025.