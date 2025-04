Sonego fuori al 2° turno: vince De Minaur

Prova incolore del torinese, battuto in due set (6-2, 6-3) da De Minaur in un'ora e un quarto di gioco. Più tardi in campo Darderi contro Tiafoe. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

Si ferma al 2° turno il cammino di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Madrid. Dopo la vittoria all'esordio con Kecmanovic, il torinese è stato battuto dal n. 6 del seeding Alex De Minaur con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 15 minuti di gioco. Una prova in ombra per Sonego, discontinuo al servizio (cinque doppi falli e 8 su 22 con la seconda) e tanto impreciso nello scambio (33 errori gratuiti commessi contro 10 vincenti). Eppure la partita era iniziata bene per lui, con il break in apertura. Da quel momento, però, ha perso sei dei successivi sette game giocati. Un solo break, invece, ha deciso il secondo parziale, quello conquistato da De Minaur nel quarto gioco. Per l'australiano è stata una partita di altissimo livello soprattutto al servizio, con l'82% di punti vinti con la prima e il 92% con la seconda. Per Sonego è la quarta sconfitta in altrettanti confronti con l'australiano.