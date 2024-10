La leggendaria epopea sportiva dello spagnolo, che ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica, non ci ha lasciato in eredità solo uno dei più grandi atleti di sempre, ma anche l'esaltazione di un gesto, il suo poderoso dritto, che ha tracciato un solco e segnato un'epoca. Un movimento attraverso il quale Nadal è riuscito a rallentare e gestire il tempo, sino a trattenerlo. Come d'altronde ha sempre fatto anche col suo fisico