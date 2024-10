L'insegnamento di Rafa Nadal

Alla notizia del suo ritiro ho pianto per il campione e per l'amico. Rafa è l'esempio che testa e dedizione possono spingere il talento fino a raggiungere vette quasi inesplorate. Arriva però un momento in cui il corpo non ce la fa più e, anche se doloroso, bisogna assecondarlo e accettare la fine della propria carriera. La sua umiltà e il suo amore per il tennis sono e saranno un esempio da tramandare alle nuove generazioni