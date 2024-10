Introduzione

Il Six Kings Slam, al via da mercoledì 16 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita (diretta Sky Sport e NOW), è molto di più di un'esibizione. Il montepremi in palio, infatti, supera abbondantemente quello di ogni torneo dello Slam in programma, con i suoi 6 milioni di dollari riservati al vincitore. Il parterre vede il n°1 del mondo Jannik Sinner, il n°2 Carlos Alcaraz. Ma anche Daniil Medvedev, Holger Rune e due leggende come Novak Djokovic e Rafa Nadal. Il montepremi messo in palio dagli organizzatori è davvero stellare: per capirlo basta guardare il confronto con gli altri principali tornei del circuito...