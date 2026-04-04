l'intervista
Sinner, rosso su rosso: "Gli ace? Sulla terra conta pure la smorzata..."
Dopo aver conquistato il Sunshine Double, Jannik Sinner punta a confermarsi anche sulla terra rossa. Alla vigilia del Masters 1000 di Monte-Carlo, l’azzurro sottolinea però l’importanza dell’adattamento a una superficie diversa: le sue parole a Sky Sport Insider
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