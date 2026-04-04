Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Sinner, rosso su rosso: "Gli ace? Sulla terra conta pure la smorzata..."

Stefano Meloccaro

Dopo aver conquistato il Sunshine Double, Jannik Sinner punta a confermarsi anche sulla terra rossa. Alla vigilia del Masters 1000 di Monte-Carlo, l’azzurro sottolinea però l’importanza dell’adattamento a una superficie diversa: le sue parole a Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ