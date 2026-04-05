intervista
Darderi: "Mi sento pronto per giocare una finale importante sulla terra"
Al suo esordio nel principato di Monaco, Darderi non si scompone anzi rilancia il suo ottimo momento di forma ammettendo di sentirsi pronto per poter arrivare in finale già da questa stagione
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