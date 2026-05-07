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l'intervista

Sinner: "Non mi spaventa sembrare imbattibile. Fiducia e pressione, Roma è speciale"

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Rispetto a un anno fa sembra cambiato molto, quasi tutto, per Jannik Sinner, che al Masters 1000 di Roma arrivava dopo tre mesi di stop e senza ancora nessuna vittoria importante sulla terra. Ora, senza Alcaraz, dopo un anno quasi sempre da numero 1, e i successi a Monte-Carlo e Madrid, Jannik è senza dubbio il grandissimo favorito. Lo abbiamo sentito in esclusiva e ci ha raccontato come si è preparato e con quale condizione mentale si approccia a un torneo che potrebbe essere storico per il tennis italiano

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