Rispetto a un anno fa sembra cambiato molto, quasi tutto, per Jannik Sinner, che al Masters 1000 di Roma arrivava dopo tre mesi di stop e senza ancora nessuna vittoria importante sulla terra. Ora, senza Alcaraz, dopo un anno quasi sempre da numero 1, e i successi a Monte-Carlo e Madrid, Jannik è senza dubbio il grandissimo favorito. Lo abbiamo sentito in esclusiva e ci ha raccontato come si è preparato e con quale condizione mentale si approccia a un torneo che potrebbe essere storico per il tennis italiano
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider