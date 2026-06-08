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Quando il tennis non si comporta da tennis: la lezione di Parigi

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Nella nuova puntata di Sky Tennis Club, le riflessioni sul Roland Garros appena terminato con Pennetta, Furlan, Golarsa e Colangelo (primo passaggio su Sky Sport Tennis alle 23.15). A Parigi si è visto un nuovo romanzo, dove l'ordine delle cose è stato tutto scompaginato

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