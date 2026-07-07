Roger Federer ci ha regalato un modo unico di stare nello sport

Federer, otto volte vincitore di Wimbledon, siede da solo nel Royal Box per qualche minuto. Un'immagine che, al di là dell'essere virale, ci fa capire come il tennis e il tempo passino veloci, anche per il più grande giocatore che si sia mai visto da quelle parti
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