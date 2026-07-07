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Roger Federer ci ha regalato un modo unico di stare nello sport

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©Getty

Federer, otto volte vincitore di Wimbledon, siede da solo nel Royal Box per qualche minuto. Un'immagine che, al di là dell'essere virale, ci fa capire come il tennis e il tempo passino veloci, anche per il più grande giocatore che si sia mai visto da quelle parti

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